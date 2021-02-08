Haberler TFF 1.Lig Giresunspor Bursaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Çotanaklar'a 3 puanı getiren golleri Ibrahima Balde attı. Bursaspor'un tek golü penaltıdan 'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 21:27
Giresunspor Bursaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de 20. hafta karşılaşmasında , 'u ağırladı. 'nda oynanan mücadele, Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. ve 14. dakikalarda Ibrahima Balde attı. Bursaspor'un tek sayısını ise 38. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan Giresunspor, 44 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Bursaspor ise 30 puanla 9. sırada yer aldı. Giresunspor, gelecek hafta deplasmanına gidecek. Bursaspor ise 'u konuk edecek.

SON DAKİKA