Giresunspor Bursaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Bursaspor'u ağırladı. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. ve 14. dakikalarda Ibrahima Balde attı. Bursaspor'un tek sayısını ise 38. dakikada penaltıdan Emirhan Aydoğan kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan Giresunspor, 44 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Bursaspor ise 30 puanla 9. sırada yer aldı. Giresunspor, gelecek hafta Boluspor deplasmanına gidecek. Bursaspor ise Tuzlaspor'u konuk edecek.