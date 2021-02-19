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Son dakika spor haberleri: Başkan açılışı yaptı! Adana yeni stadına kavuştu

Türk futbolu Başkan 'ın önderliğinde modern bir spor tesisine daha kavuştu. Adanalı futbolseverlerin merakla beklediği , Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kapılarını açtı. Başkan Erdoğan stadın açılış konuşmasında, "İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik." dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 18:20 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 18:28
Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışı yaptı! Adana yeni stadına kavuştu

'nın açılış töreni; Başkan , AK Parti Sözcüsü , Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 'nun katılımlarıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan, stadın açılış töreninde yaptığı açıklamada, Türk sporuna modern bir tesis daha kazandırdıklarını belirtip, stadyumun tüm ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

" ve maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demirspor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

"ÜLKEMİZİN SPOR ALTYAPISINI BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK"

Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.

Atletizm pistlerinin sayısını 57'ye, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp, yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin ihale süreci devam ediyor."

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