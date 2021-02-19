Adana Demirspor - Altay: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Altay'ı konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ilk maçın skoru olarak tarihe geçti.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 5. dakikalarda Marco Paixao attı. Adana Demirspor'un tek sayısını ise 83. dakikada Semih Güler kaydetti.

Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz, 66. dakikada bir penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Altay son 3 maçta 2. galibityetini aldı ve puanını 38'e yükselterek 5. sıraya yükseldi. 2 haftadır galibiyet alamayan Adana Demirspor ise 38 puanla 4. sırada yer aldı.

Altay, gelecek hafta Altınordu'yu konuk edecek. Adana Demirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

4. dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Altay'da, Mossoro'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-15. dakikada Altay'ın atağında Mossoro'nun gönderdiği topa gelişine vuran Paixao'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-236. dakikada Adana Demirspor'da Traore, ceza sahasından uzaklaştırmak için vurduğu top Paixao'da kaldı. Paixao'nun pasında sağ kanattan içeri giren Erhan'ın şutunda top, kaleci Zubas'ta kaldı.65. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da savunmadan seken top Rangel'in önünde kaldı. Rangel şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. Rangel, kaleci Stachowiak'ın müdahalesiyle yerde kalınca, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.66. dakikada penaltı kazanan Adana Demirspor'da topun başına Mehmet Akyüz geçti. Mehmet'in şutunda kaleci Stachowiak topu kornere çeldi.83. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un kullandığı korner vuruşunda rakip savunma arasından yükselen Semih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 1-2ay)