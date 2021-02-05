TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

PFDK, Giresun maçında kırmızı gören Menemenli Zenke'ye 2 maç ceza verdi. Akhisar maçında kırmızı gören Bandırmalı Rahmi de 2 maçla cezalandırıldı.

PFDK, olaylı Ümraniyespor-Y.Samsunspor maçındaki cezaları açıkladı. Disiplin Kurulu; kırmızı kart gören Y.Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'a 1 maç men ve 6 bin 500 TL para cezası verdi.

Bursa'da, E.Frankfurt'a etik dışı transfer olduğu belirtilerek kadro dışı kalan Ali Akman'ın yerine lider Giresun'la kritik maçta Batuhan Kör oynayacak.

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırıp, tam 26 transfer gerçekleştiren Akigo, statta yeni transferlerine imza şov yaptı. Başkan Evren Özbey, "Günü kurtarmanın peşine düşmedik" diye konuştu.