Haberler TFF 1.Lig TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

, 2 ve 3'üncü ligden haberler

, 2 ve 3'üncü ligden haberleri sizler için derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:05 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

PFDK, maçında kırmızı gören Menemenli Zenke'ye 2 maç ceza verdi. maçında kırmızı gören Bandırmalı Rahmi de 2 maçla cezalandırıldı.

PFDK, olaylı -Y.Samsunspor maçındaki cezaları açıkladı. Disiplin Kurulu; kırmızı kart gören Y.Samsunspor Teknik Direktörü 'a 1 maç men ve 6 bin 500 TL para cezası verdi.

'da, E.Frankfurt'a etik dışı transfer olduğu belirtilerek kadro dışı kalan 'ın yerine lider Giresun'la kritik maçta oynayacak.

. Lig'de transfer yasağını kaldırıp, tam 26 transfer gerçekleştiren Akigo, statta yeni transferlerine imza şov yaptı. Başkan , "Günü kurtarmanın peşine düşmedik" diye konuştu.

SON DAKİKA