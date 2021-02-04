Haberler TFF 1.Lig Altay Hikmet Karaman’la anlaştı

’la anlaştı

Tecrübeli teknik direktör Hikmen Karaman, . Lig ekiplerinden ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlıların ’la prensip anlaşmasına vardığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:46
Altay Hikmet Karaman’la anlaştı

'inci Lig kulüplerinden 'da iç sahada alınan 3-1'lik mağlubiyeti sonrası teknik direktör 'le yolları ayıran yönetim göreve 'ı getirdi. Siyah beyazlıların Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Son olarak geçen sezon 'u çalıştıran Hikmet Karaman, kariyerinde ilk kez bir ekibinin başında olacak. Tecrübeli teknik patronun cumartesi günü deplasmanda oynanacak maçında takımın başında yer alacağı öğrenildi. Karaman, daha önce ve 'u 'e çıkarmıştı.

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