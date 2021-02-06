Samet Aybaba sesleri

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:54Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Başarısız sonuçların ardından Yücel İldiz'le yollarını ayıran Altay, teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Hikmet Karaman'la anlaşamayan İzmir ekibinde bu kez Samet Aybaba ismi gündeme geldi. Siyahbeyazlıların bugün deneyimli hocayla bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Kariyerinde 2016-17'de 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı Sivasspor dışında sadece Süper Lig'de çalışan Aybaba'nın Süper Lig hedefleyen İzmir ekibine gelebileceği belirtildi.