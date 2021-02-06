Haberler TFF 1.Lig Samet Aybaba sesleri

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’la anlaşma sağlayamayan , tecrübeli hocayla masaya oturacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:54 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Samet Aybaba sesleri
Başarısız sonuçların ardından 'le yollarını ayıran , teknik adam arayışlarını sürdürüyor. 'la anlaşamayan ekibinde bu kez ismi gündeme geldi. Siyahbeyazlıların bugün deneyimli hocayla bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Kariyerinde 2016-17'de 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı dışında sadece 'de çalışan Aybaba'nın Süper Lig hedefleyen İzmir ekibine gelebileceği belirtildi.
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