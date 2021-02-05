Hikmet Karaman Altay'da

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:00Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Altay, Yücel İldiz'le yol ayrımına gidilmesi sonrası Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı. Geçen hafta sahasında İstanbulspor'a 3-1 mağlup olmasının sonrasında tecrübeli çalıştırıcıyla vedalaşan siyah- beyazlılar, birçok önemli aday arasında Hikmet Karaman'da karar kıldı. 60 yaşındaki deneyimli teknik adamla prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Süper Lig'in gezgin hocaları arasındaki Hikmet Karaman, son olarak geçen sezon mart ayında Y.Malatya'nın başına geçmiş, sezon sonunda görevden ayrılmıştı.