Haberler TFF 1.Lig Hikmet Karaman Altay'da

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. Lig’de üst üste 3 yenilgi sonrası ’le yollarını ayıran , ’la el sıkıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Hikmet Karaman Altay'da
, 'le yol ayrımına gidilmesi sonrası 'la anlaşmaya vardı. Geçen hafta sahasında 'a 3-1 mağlup olmasının sonrasında tecrübeli çalıştırıcıyla vedalaşan siyah- beyazlılar, birçok önemli aday arasında Hikmet Karaman'da karar kıldı. 60 yaşındaki deneyimli teknik adamla prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi. 'in gezgin hocaları arasındaki Hikmet Karaman, son olarak geçen sezon mart ayında Y.Malatya'nın başına geçmiş, sezon sonunda görevden ayrılmıştı.
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