Alt liglerden haberler (05.02.21)

SAMSUN SOSYAL MEDYADA ZiRVEDE

Karadeniz devi, TFF 1. Lig'in en çok konuşulan ekibi oldu. DigiLUP'un araştırmasına göre sosyal medyada Samsunspor adına son 1 haftada 42 binin üzerinde paylaşım yapıldı. Kırmızı-beyazlıları 30 bin ile Bursaspor takip ediyor. 22 bin ile Altay üçüncü basamakta. Boluspor ve Adana Demir onları takip ediyor.

ES-ES PES ETMEZ

Anadolu ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Cengiz Seçsev iddialı konuştu. Seçsev "Eskişehirspor geçmişte de bunları yaşadı ve hepsini atlattı. Büyük bir camiaya yakışan şekilde mücadelemizi vereceğiz. Eskişehirspor'u bir kez daha ligde tutmak için sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

BAL-KES'TE İKİ AF

Balıkesirspor'da Berat Aydoğdu ve Oğuzhan Aynaoğlu'nun kadro dışı kalma dönemleri sona erdi. İki futbolcu tekrardan takıma katıldı. Berat ve Oğuzhan "Biz profesyonel oyuncularız. Şimdi Balıkesirspor'un başarısı için yeniden sahaya çıkacağımız için mutluyuz" diye konuştu.

SEVGİLİLER KAVUŞUYOR

Adana şehri uzun zamandır beklediği yeni stadına 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kavuşuyor. 1938'den beri hizmette olan 5 Ocak Fatih Terim Stadı tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Yeni stat; Adanaspor- Adana Demirspor derbisiyle açılacak. Türkiye'de böylece bir şehir daha modern stada kavuşmuş olacak.