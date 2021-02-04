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Karaman sesleri

Altay’da ile yollar ayrılmıştı. Listede ise birçok isim var ancak en ciddi adayın usta hoca Karaman olduğu öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Karaman sesleri

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Altay yeni hocasını arıyor. Siyah-beyazlılar art arda 3 maçını kaybedince ile yollarını ayırmıştı. 'i hedefleyen Altay bir an önce takımı yeni teknik direktöre emanet etmeyi planlıyor. İzmir temsilcisinde en ciddi adayın Hikmen Karaman olduğu öğrenildi. Görüşmelerde sona yaklaşıldı.

ALTERNATİFLERİ HAZIR
Altay'da yönetim, önceliği 'a vermişti. İki tarafın görüşmelerinde şu ana kadar bir problem yaşanmadı. Karaman'ın Altay'a imzası bekleniyor ancak bu gerçekleşmezse siyah-beyazlılar alternatifsiz kalmamak için farklı teknik adamlarla da dirsek temasındalar. . Lig'i çok iyi bilen ve gibi isimlerle de görüşmeler devam ediyor. Altay'da yeni hoca kısa süre içinde netleşecek.

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