Karaman sesleri

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Altay yeni hocasını arıyor. Siyah-beyazlılar art arda 3 maçını kaybedince Yücel İldiz ile yollarını ayırmıştı. Süper Lig'i hedefleyen Altay bir an önce takımı yeni teknik direktöre emanet etmeyi planlıyor. İzmir temsilcisinde en ciddi adayın Hikmen Karaman olduğu öğrenildi. Görüşmelerde sona yaklaşıldı.

ALTERNATİFLERİ HAZIR

Altay'da yönetim, önceliği Hikmet Karaman'a vermişti. İki tarafın görüşmelerinde şu ana kadar bir problem yaşanmadı. Karaman'ın Altay'a imzası bekleniyor ancak bu gerçekleşmezse siyah-beyazlılar alternatifsiz kalmamak için farklı teknik adamlarla da dirsek temasındalar. TFF 1. Lig'i çok iyi bilen Sait Karafırtınalar ve Bayram Bektaş gibi isimlerle de görüşmeler devam ediyor. Altay'da yeni hoca kısa süre içinde netleşecek.