İlk yarıdaki kadrosundan fazla forma şansı bulamayan 6 futbolcusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılarda yönetimin takviye arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah-beyazlıların 10 numara transferine öncelik verdiği ifade edilirken, stoper ve kaleci takviyesinin de gündemde olduğu bildirildi.
Şampiyon oluruz
Altaylı Paixao, “İlk yarıdaki basit puan kayıplarını yapmazsak ikinci devre mutlu sona ulaşabiliriz” dedi
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:14 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
İlk yarıdaki kadrosundan fazla forma şansı bulamayan 6 futbolcusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılarda yönetimin takviye arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah-beyazlıların 10 numara transferine öncelik verdiği ifade edilirken, stoper ve kaleci takviyesinin de gündemde olduğu bildirildi.