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Şampiyon oluruz

Altaylı Paixao, “İlk yarıdaki basit puan kayıplarını yapmazsak ikinci devre mutlu sona ulaşabiliriz” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:14 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Şampiyon oluruz
1. Lig'de 12 golle gol krallığında ilk sırada bulunan Altaylı , performansını 2. devrede de sürdüreceğini söyledi. 36 yaşındaki Portekizli forvet, "Süper Lig'e doğrudan çıkmak için vites yükseltmemiz gerekiyor. Ben de atacağım gollerle buna katkı sağlamak istiyorum" dedi. İyi bir takım olduklarının altını çizen siyah-beyazlı futbolcu, "İlk yarıda bazı basit puan kayıplarını 2. devrede yapmazsak şampiyonluğa ulaşabiliriz. Çok güzel bir yarış oluyor" ifadelerini kullandı.

İlk yarıdaki kadrosundan fazla forma şansı bulamayan 6 futbolcusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılarda yönetimin takviye arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah-beyazlıların 10 numara transferine öncelik verdiği ifade edilirken, stoper ve kaleci takviyesinin de gündemde olduğu bildirildi.
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