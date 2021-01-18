Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

Bursaspor, genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile TFF 1. Lig'de mücadelesini sürdürürken, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremiyor.
Bursaspor, genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile TFF 1. Lig'de mücadelesini sürdürürken, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremiyor.
Mali açıdan da zor günler yaşayan kulüpte, 8 oyuncunun sözleşmesi ise, bu sezonun ardından sona erecek.
Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşme uzatmaya sıcak bakmazken; Haziran 2021 itibariyle de serbest kalacak. Genç santrfor için, yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp ise devreye girmiş durumda.