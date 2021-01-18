Haberler TFF 1.Lig Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

Son dakika transfer haberi: Bursasporlu 'dan sözleşme kararı! Transfer...

Son dakika haberi: devleri ve 'nin de transfer gündeminde olan 'un genç yıldızı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Mali sorunlar nedeniyle transfer engeline takılan ve kadrosuna henüz takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor'da, Akman'ın da içinde bulunduğu 8 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Peki Ali Akman, yeşil beyazlılarla sözleşme yenileyecek mi? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:00
Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

, genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile TFF 1. Lig'de mücadelesini sürdürürken, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremiyor.

Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

Mali açıdan da zor günler yaşayan kulüpte, 8 oyuncunun sözleşmesi ise, bu sezonun ardından sona erecek.

Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki , sözleşme uzatmaya sıcak bakmazken; Haziran 2021 itibariyle de serbest kalacak. Genç santrfor için, yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp ise devreye girmiş durumda.

Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

RECEP AYDIN'IN ERKEN AYRILIĞI BEKLENİYOR

Sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek bir diğer oyuncu 30 yaşındaki Recep Aydın ile de, yolların devre arasında ayrılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

Yeşil beyazlılarda; geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen deneyimli isimler Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz'ün yanı sıra, Onur Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Can Çavuşluk gibi genç oyuncular da, sözleşme uzatılmaması halinde serbest kalacak.

Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

GENÇLERLE UZUN SOLUKLU SÖZLEŞMELER

'da mevcut kadro içerisinde önemli oyuncuların sözleşmeleri ise, daha önce yapılan anlaşmalarla uzatıldı.

Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

Buna göre; genç oyuncular İsmail Çokçalış, Canberk Yurdakul, Eren Güler'in sözleşmesi 2022 yılında, Deniz Aydın, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Tuğbey Akgün, Vefa Temel, Kerem Kök'ün sözleşmesi de 2023 yılında sona erecek.

Son dakika transfer haberi: Bursasporlu Ali Akman'dan sözleşme kararı! Transfer...

ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncular ise şöyle; Furkan Emre Ünver, Emirhan Aydoğan, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş ve Kerem Şen.

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