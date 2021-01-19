Kalitemiz yeter

Teknik direktör Hakan Keleş, “İkinci yarıda, ilk devrede oynadığımız oyunun çok daha üzerine çıkacağız. Bu işin üstesinden gelecek kaliteye sahibiz” diyerek iddiasını gösterdi
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:17Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
TFF 1. Lig'de 35 puanla liderlik koltuğuna oturan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, amaçlarının sezon başından bu yana hedefledikleri Süper Lig hasretini bitirmek olduğunu ve takımına çok güvendiğini ifade etti. Bugünden itibaren ligin 18. haftasında oynayacakları Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını aktardı. Keleş "Takımıma çok güveniyorum. Hangi oyuncumuza görev verdiysek, kimden ne istediysek hepsini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.
EREN VE MEHMET TEDAVİDE
Son olarak antalya kampının çok verimli geçtiğini belirtip "İkinci yarıda, ilk devrede oynadığımız oyunun çok daha fazla üzerine çıkmak istiyoruz. Mücadeleden asla kopmayacak, elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız. İyi bir hava yakaladık ve bu havayı sürdürmek istiyoruz. Biz bu işin üstesinden gelebilecek kaliteye sahip bir takımız" diyen usta hoca ayrıca sakatlıkları bulunan Eren Tozlu ve Mehmet Taş'ın tedavilerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.