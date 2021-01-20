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Alt ligden haberler (20.01.21)

Misli.com2. Lig Kırmızı Grup ekibi , 'den boşalan teknik direktörlüğe 'yu getirdi. Kurşunlu, "Devre arasında transfer zordur ama takıma gerekli takviyeleri yapacağız" şeklinde konuştu. İşte alt ligden haberler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:42 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Alt ligden haberler (20.01.21)

Misli.com . Lig Beyaz Grup ekibi Erzincan, 'dan stoper ve Adana'dan santrfor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Mehmet bu sezon 10 maçta 1 gol attı. 24 yaşındaki Ozan ise 9 lig, 3 maçında boy gösterirken, kupada 2 kez fileleri sarstı.

BAL-KES'E TAKVİYE
. Lig'de 16 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde olan , iki transfer yaptı. Sancaktepe'den sağ bek Mert Örnek ve kaleci bitti. Mert, 13 maçta 4 gol attı. Hüseyin 13 maçın 6'sında kaleyi kapattı, 16 gol yedi.

BATALLA TÜRK OLUYOR
efsanesi Arjantinli futbolcu , Türk vatandaşlığına geçiyor. İki ay 'da kalacak Batalla'nın 14 Şubat'ta önüne dikilen heykelinin açılışını yapacağı öğrenildi.

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