Alt ligden haberler (20.01.21)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Erzincan, Turgutlu'dan stoper Mehmet Kuruoğlu ve Adana'dan santrfor Ozan Papaker ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Mehmet bu sezon 10 maçta 1 gol attı. 24 yaşındaki Ozan ise 9 lig, 3 Türkiye Kupası maçında boy gösterirken, kupada 2 kez fileleri sarstı.
BAL-KES'E TAKVİYE
TFF 1. Lig'de 16 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde olan Balıkesir, iki transfer yaptı. Sancaktepe'den sağ bek Mert Örnek ve kaleci Hüseyin Yılmaz bitti. Mert, 13 maçta 4 gol attı. Hüseyin 13 maçın 6'sında kaleyi kapattı, 16 gol yedi.
BATALLA TÜRK OLUYOR
Bursaspor efsanesi Arjantinli futbolcu Pablo Martin Batalla, Türk vatandaşlığına geçiyor. İki ay Bursa'da kalacak Batalla'nın 14 Şubat'ta Özlüce Tesisleri önüne dikilen heykelinin açılışını yapacağı öğrenildi.