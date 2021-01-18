Körfez yine tekledi

Ş.Urfa’dan 1-1’lik beraberlikle dönen Kocaeli, üst üste 3. maçında da puan kaybı yaşadı
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 23:21Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup erteleme maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 31'inci dakikada Gökdeniz'in golüyle öne geçti. Bu golden bir dakika sonra konuk ekipten Benhur attığı golle skoru belirledi: 1-1. Dört maçtır kazanamayan Kocaeli, 32 puana yükselirken; Şanlıurfa 5 puana çıktı. Gruptaki diğer karşılaşmada Çorum FK, deplasmanda K.Maraş'ı 3-2 mağlup etti.