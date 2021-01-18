Aktüel haberler (TFF 1. ve 2. Lig)

ADANA'DA GOL YOK
MİSLİ.COM 3. Lig 4. Grup'ta 13. haftada oynanması gereken ancak koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Kozanspor-Silivrispor maçı oynandı. Adana'daki İsmet Atlı Stadı'ndaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
HAMROUN BİTİYOR
Samsunspor transferde önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hamroun ile prensipte anlaşma sağladı. Erzurumspor forması giyen 31 yaşındaki Cezayirli sol kanatın kısa süre içinde Samsun'a gelerek imzayı atması bekleniyor.
MİRKAN BOĞALAR'DA
İstanbulspor, Hatayspor'dan ayrılan Mirkan Aydın'ı kadrosuna kattı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2 yıldır formasını giydiği Hatay'da bu sezon 10 maçta 2 kez ağları sarstı. Almanya'da yetişen Mirkan daha önce, Eskişehirspor, Göztepe ve Altınordu gibi takımlarda forma giydi.
YENİDEN ERTELENDİ
MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen İnegölspor - Sancaktepe FK mücadelesi, kar yağışı nedeniyle bir kez daha ertelendi. Bursa'daki yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşmanın bugün saat 13.00'te oynanmasına karar verildiği açıklandı.
Ergene Velimeşe, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan (19) ve Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün (19) ile anlaştı.
Menemen'in forveti Kubilay Yılmaz (24), Polonya ekibi Kielce'ye imza attı. Kubilay, bu sezon 3 maça çıkmıştı.
3. Lig 1. Lig ekibi Kızılcabölü, Uşakspor'dan kanat oyuncusu Alperen Kahraman'ı (24) sezon sonuna kadar kiraladı.
Altay'ın Boşnak stoperi Edin Cocalic, alacaklarının ödenmemesi üzerine sözleşmesini tek taraflı feshetti.