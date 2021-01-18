Şişmanoğlu Demir'e

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 23:19Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Transferin hızlı ekibi Adana Demirspor'da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Son olarak Ezeh'i renklerine bağlayan mavi-lacivertliler, Erzurumspor'dan Ömer Şişmanoğlu ile görüşmelere başladı. Erzurum'da gözden düşen ve takımdan ayrılmak isteyen 32 yaşındaki forvetin, Adana Demir'e sıcak baktığı ifade edildi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenilirken; 1.5 yıllık anlaşma üzerinde görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Süper Lig'de birçok takımda forma giyen Ömer, Ocak 2020'de Erzurum'a imza attı. Mavi-beyazlıllarda, 24 karşılaşmada forma giydi ve 6 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.