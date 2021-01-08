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son nefeste

Turuncu-beyazlılar, erteleme maçında karşısında 89’da Hakan ve 90+4’te ’in golleriyle galibiyeti kaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Adana son nefeste

. Lig'in 12. haftasından ertelenen maçta , deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde ilk devrede gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise 49. dakikada Ankaraspor'lu , ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın son anlarında eksik rakibine karşı yüklenen turuncu- beyazlılar, aradığı golü 89. dakikada buldu. Savunmadan hücuma çıkan Hakan Çinemre, takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

OZEGOVIC YİNE ATTI
Bu golle gardı düşen Ankaraspor, 90+4'te de ikinci golü kalesinde gördü. Bu kez Sırp golcü , ağları sarstı: 2-0. 26 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkartmayı başardı. Mücadele 2-0'lık skorla sona ererken; 3 maç sonra galibiyete uzanan Adanaspor, puanını 18'e yükseltmeyi başardı. Ligin dibinde yer alan Ankaraspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.

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