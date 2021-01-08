Adana son nefeste

TFF 1. Lig'in 12. haftasından ertelenen maçta Adanaspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde ilk devrede gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise 49. dakikada Ankaraspor'lu Etame, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın son anlarında eksik rakibine karşı yüklenen turuncu- beyazlılar, aradığı golü 89. dakikada buldu. Savunmadan hücuma çıkan Hakan Çinemre, takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

OZEGOVIC YİNE ATTI

Bu golle gardı düşen Ankaraspor, 90+4'te de ikinci golü kalesinde gördü. Bu kez Sırp golcü Ozegovic, ağları sarstı: 2-0. 26 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkartmayı başardı. Mücadele 2-0'lık skorla sona ererken; 3 maç sonra galibiyete uzanan Adanaspor, puanını 18'e yükseltmeyi başardı. Ligin dibinde yer alan Ankaraspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.