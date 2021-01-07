Mavi-lacivertli ekip orta saha oyuncusu Ismail Aissati'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.
Aissati Adana Demirspor'da
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da forma giten Aissati, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Mavi-lacivertli ekip orta saha oyuncusu Ismail Aissati'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.