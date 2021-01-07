Haberler TFF 1.Lig Aissati Adana Demirspor'da

Aissati 'da

ekiplerinden 'da forma giten Aissati, . Lig ekiplerinden 'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 19:32
Aissati Adana Demirspor'da
. Lig ekiplerinden , forması giyen Ismail Aissati'yle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-lacivertli ekip orta saha oyuncusu Ismail Aissati'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok ekibinde görev almıştı.
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