Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı!

'i kadrosuna kattı!

. Lig ekiplerinden , 'i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçıner ile 6 aylık sözleşme yapıldığı bildirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:50
Bandırmaspor Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı!

ligin ilk yarısını 24 puan ile 10. sırada tamamlarken, ikinci yarı için verilen arada transfer çalışmalarına başladı. 'un orta saha oyuncusu ile anlaşan bordo-beyazlılar 33 yaşındaki başarılı oyuncuyu bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attırdı.

Kariyerindeki 57'si Süper Lig olmak üzere yeşil sahalardaki 311 maçında 20 gol ve 8 asisti bulunan başarılı orta saha oyuncusu , , , Adana Demir, , ve son olarak da Akhisarspor formalarını giydi. Bandırmaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 8 Ocak gününden itibaren Antalya kampı ile sürecek. Bordo-beyazlı camiada yönetimin takviye gereken bölgelere yeni transferler gerçekleştireceği öğrenildi.

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