Adana Demirspor'da transfer depremi! Başkan Murat Sancak istifa etti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferine gelen tepkiler nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Sancak, sosyal medyadan başlattığı anketin sonucuna göre bu karara vardığını belirtti.

Paylaştığı twitte Sancak şu ifadeleri kullandı:

"Evet çok değerli ADS Taraftarları,ben yönetilmem,yönetirim demiştim,çok sevmeme,saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil,kulübü aldığım gibi devredecem,söz verdiğim her yıl yapmam gereken bağışlarıda yapacam.hakkınızı helal edin,ben ediyorum,Allah a emanet olun sonu kupa"

"Yarın başkan vekili atıyacam kongreye götürecek,burdan Adanalı işadamlarına sesleniyorum ads ye sahip çıkın,yeni yönetim oluşana kadar yetkiyi devredeceğim kişi yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir."

ÖMER ŞİŞMANOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Ömer Şişmanoğlu da geçen sezon paylaştığı video nedeniyle büyük pişmanlık duyduğunu Instagram hesabından paylaştı. Özür videosunda Şişmanoğlı, "Geçen sezon paylaştığım videonun bana yakışmadığının ve büyük bir hata olduğunun farkındayım. Başkanımıza da bunu anlattım. Bunun taraftar ile alakalı olmadığını söylemek istiyorum, bir futbolcuyla alakalıydı. Bu takım şampiyon olacak ve kendimi size affettireceğim" ifadelerini kullandı.