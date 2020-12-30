Haberler TFF 1.Lig Liderlik aşkına

Liderlik aşkına

Erteleme maçında Tuzla ile kapışıyor, kazanan zirveye çıkacak. Adana-Bolu ve İstanbul-A.Demir de nefes kesecek

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Liderlik aşkına
Bugün saat 16.00'da son 5 maçını kaybeden , 3 haftadır yenilen 'u konuk edecek. İki takım da alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek. Günün finalinde son 3 maçta 7 puan çıkaran İstanbulspor, ligin güçlü ekiplerinden 'u ağırlayacak.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Adana Demir, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Nefes kesecek mücadele 19.00'da.TFF 1. Lig'de daha önce koronavirüs nedeniyle ertelenen üç karşılaşma bugün yapılacak. Saat 13.30'da Tuzlaspor, 'ı konuk edecek. Zorlu müsabakayı kazanan ekip zirveye konacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayımlanacak. Tuzla'nın 30, Altay'ın ise 29 puanı bulunuyor. Altay kazanırsa lider Giresun'la aynı puana ulaşacak ama averajı fazla olduğu için liderliğe yükselecek.
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