Liderlik aşkına

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Adana Demir, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Nefes kesecek mücadele 19.00'da.TFF 1. Lig'de daha önce koronavirüs nedeniyle ertelenen üç karşılaşma bugün yapılacak. Saat 13.30'da Tuzlaspor, Altay'ı konuk edecek. Zorlu müsabakayı kazanan ekip zirveye konacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayımlanacak. Tuzla'nın 30, Altay'ın ise 29 puanı bulunuyor. Altay kazanırsa lider Giresun'la aynı puana ulaşacak ama averajı fazla olduğu için liderliğe yükselecek.