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Son dakika: Menemenspor 'la anlaşmaya vardı!

Son dakika haberi: 1. Lig ekibi Menemenspor, ile yollarını ayırırken, yeni hocasını da çabuk buldu. temsilcisinin, son olarak Makedon ekibi Shkupi'de görev yapan teknik direktör 'la anlaştığı öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 16:17
Son dakika: Menemenspor teknik direktör Ümit Karan'la anlaşmaya vardı!

1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, yollarını ayırdığı 'nin yokluğunu aynı gün doldurdu.

Sarı-lacivertliler, ve A 'ın eski golcüsü 'la teknik direktör olarak anlaşma sağladı. Ümit Karan'ın 20 Aralık Çarşamba günü iş başı yapacağı açıklandı.

bıraktıktan sonra ve Tepecikspor'da sportif direktörlük görevinde bulunun 44 yaşındaki çalıştırıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Malatyaspor USA takımını çalıştırıp, ardından Makedonya'nın Shkupi ekibinin dümenine geçmişti. Ümit Karan, futbolculuk yılları sonrası 2 kez bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programına da katılmıştı.

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