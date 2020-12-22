Demir patladı

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor karşısında rahat bir galibiyet elde etti.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:17Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Mücadeleye etkili başlayan Mavi Şimşekler, 11'inci dakikada Aurelien Chedjou'nun golüyle 1-0 öne geçti. 18'de Pa Dibba'nın asistinde Hamidou Traore fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. 44'te Traore'nin pasını ağlarla buluşturan isim Yunus Akgün oldu ve ilk yarı 3-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda Tuzlaspor toparlandı. Konuk ekip, 86'ncı dakikada Thuram'ın kaydettiği golle skoru 3-1 yaptı ve maç böyle sonuçlandı. Adana Demirspor, bu galibiyetle puanını 25'e yükseltip 7. sıraya çıktı. Tuzla 27 puanla 4. sırada yer aldı.