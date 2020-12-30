Karan dönemi

Menemenspor, Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırdı ve göreve Ümit Karan'ı getirdi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 23:48Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Menemenspor, Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırdı ve göreve Ümit Karan'ı getirdi. Kuzey Makedonya 1. Ligi ekibi FC Shkupi'yi çalıştıran Karan, "Prensipte anlaştık, yarın (bugün) sözleşme imzalamak için bir araya geleceğiz. Takım şu an 11. sırada. Daha iyi sonuçlar elde etmek için takımın başına geçmeyi kabul ettim" dedi