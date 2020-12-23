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2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig 15. hafta maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Menemenspor'a galibiyeti getiren golleri , , ve Kamara kaydetti. Adanaspor'un golleri ve 'ten geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:14
Adanaspor Menemenspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'de erteleme maçında ile , 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Menemenspor, maçı 3-2 kazandı.

Maçta Menemenspor'un golleri, 7. dakikada , 45+3. dakikada ve 83. dakikada Kamara'dan geldi. Adanaspor'un golleri ise, 80. dakikada ve 90+3'te 'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Menemenspor puanını 18'e yükseltti. Adanaspor ise 12 puanla 16. sırada kaldı. Adanaspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak. Menemenspor ise aynı haftada Kaçiörengücü ile karşılaşacak.

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