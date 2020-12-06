Altınordu Ankara Keçiörengücü: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Ankara temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 25. (P) ve 57. dakikalarda Burak Aydın kaydetti.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü 24 puanla lider olurken, Altınordu da 23 puanla 2. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig'de 3 gün sonra Altınordu, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Keçiörengücü ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.