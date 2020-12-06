Haberler TFF 1.Lig Altınordu Ankara Keçiörengücü: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu Keçiörengücü: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 18:00
Altınordu Ankara Keçiörengücü: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

'nda oynanan zorlu mücadele Ankara temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

'nün gollerini 25. (P) ve 57. dakikalarda Burak Aydın kaydetti.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü 24 puanla lider olurken, Altınordu da 23 puanla 2. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'de 3 gün sonra Altınordu, deplasmanda 'la karşılaşacak. Keçiörengücü ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.

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