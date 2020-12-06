Adana Demirspor Akhisarspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Akhisarspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor'un golleri 45+2. dakikada Sinan Kurt ve 59. dakikada Erkan Zengin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 21 yaptı ve 3. sıraay yerleşti. Akhisarspor ise 13 puanda kaldı.

Adana Demir, TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altınordu'yu sahasında konuk edecek. Akhisarspor ise aynı haftada, bu kez diğer Adana ekibi Adanaspor'u sahasında konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20. dakikada Pa Dibba, sol kanattan aldığı topu ceza sahası içerisinden düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi ancak kaleci Lukac topu kurtardı.

45+2. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Sinan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

59. dakikada Mehmet Uslu'nun kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde kafa vuran Erkan topu ağlarla buluşturdu. 2-0

70. dakikada Hasan, Mehmet Akyüz'ün ortasıyla buluştuğu topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Lukac'ın ellerinde kaldı.