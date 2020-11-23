Demir yumruk

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor, 70 dakika ecel terleri döktüğü Eskişehirspor mücadelesinde müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 53'üncü dakikasında Eskişehir'in Mehmet ile bulduğu golle 1-0 geriye düşen Mavi Şimşekler, 70'ten sonra yağmur gibi gol yağdırdı. Anıl Karaer'in golüyle perdeyi açan lacivert-mavililer, 72'nci dakikada Galatasaray'dan transfer edilen Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Yunus, 87'de bir kez daha sahneye çıkıp skoru 3-1'e getirdi ve Adana Demirspor'u rahatlattı. Ev sahibi ekip adına perdeyi kapatan isim 90+4'te Emircan oldu. Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Adana Demirspor, lider Altınordu'dan bir maç eksiğiyle 18 puanla ikinci sırada yer aldı. Mavi Şimşekler, gelecek hafta kendisiyle aynı puanda 3. sırada yer alan Keçiörengücü ile oynayacak.