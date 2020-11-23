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Demir yumruk

1. Lig’in iddialı ekibi Demirspor, 1-0 geriye düştüğü maçta ’i , (2) ve Emircan’ın golleriyle yendi. Güney ekibi, maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 22:47 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Demir yumruk

1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Demirspor, 70 dakika ecel terleri döktüğü mücadelesinde müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 53'üncü dakikasında 'in Mehmet ile bulduğu golle 1-0 geriye düşen , 70'ten sonra yağmur gibi gol yağdırdı. 'in golüyle perdeyi açan lacivert-mavililer, 72'nci dakikada 'dan transfer edilen 'ün golüyle 2-1 öne geçti. Yunus, 87'de bir kez daha sahneye çıkıp skoru 3-1'e getirdi ve 'u rahatlattı. Ev sahibi ekip adına perdeyi kapatan isim 90+4'te Emircan oldu. Teknik direktör yönetiminde son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Adana Demirspor, lider Altınordu'dan bir maç eksiğiyle 18 puanla ikinci sırada yer aldı. Mavi Şimşekler, gelecek hafta kendisiyle aynı puanda 3. sırada yer alan Keçiörengücü ile oynayacak.

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