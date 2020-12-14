Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın ardından Volkan Şen ve Erkan Zengin'le de yollar ayrılıyor

Demirspor'da 'ın ardından ve 'le de yollar ayrılıyor

1. Lig ekiplerinden Demirspor'da, son hafta alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Güney ekibinde, ve 'e de kulüp bulmaları söylendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 14:03
Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın ardından Volkan Şen ve Erkan Zengin'le de yollar ayrılıyor

1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından dün akşam saatlerinde teknik direktör ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri ve 'e de kulüp bulmaları için izin verildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ METİN KORKMAZ DA GÖREVDEN AYRILDI

Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

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