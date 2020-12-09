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: Kaybetmeyiz

1. Lig'de erteleme maçında Giresunspor ile berabere kalıp, 'a kaybeden Altay, bugün Ankaraspor'u ağırlıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Yücel İldiz: Kaybetmeyiz

1. Lig'de erteleme maçında Giresunspor ile berabere kalıp, 'a kaybeden Altay, bugün Ankaraspor'u ağırlıyor. 19.00'daki maç öncesi siyah-beyazlılarda sakat ve cezalı isim yok. , "Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" diye konuştu. Altay 17 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Ankaraspor ise 8 puanla 17. basamakta.

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