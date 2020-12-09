Yücel İldiz: Kaybetmeyiz

TFF 1. Lig'de erteleme maçında Giresunspor ile berabere kalıp, Boluspor'a kaybeden Altay, bugün Ankaraspor'u ağırlıyor. 19.00'daki maç öncesi siyah-beyazlılarda sakat ve cezalı isim yok. Teknik Direktör Yücel İldiz, "Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" diye konuştu. Altay 17 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Ankaraspor ise 8 puanla 17. basamakta.