Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (9.12.20)

Alt liglerden haberler (9.12.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (9.12.20)

ALTINORDU ZORLU VİRAJDA

Liderliği K.Gücü mağlubiyetiyle kaybeden Altınordu, Demir'e konuk oluyor. Sakatlığı süren Emre Nefiz ile Yiğit Emre olmayacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Zirve yarışındaki rakibimizi yenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

TARSUS'TA HEDEF 3'TE 3

2. Lig temsilcisi , bugün konuk olacağı Etimesgut'u yenmek istiyor. 2. Başkan Hakan Can, "Önce 'ü 3-0 sonra Turgutlu'yu 4-0 yenmek çok sevindiriciydi. Sırada Etimesgut maçı var" dedi.

TEDAVİLER SIRBİSTAN'DA

'da, sakat olan ve Emircan Altıntaş'ın tedavisine 'da başlandı. Başkan Murat Sancak'ın talimatıyla, iki ismin dünyaca ünlü doktor Mariana Kovacevic'in tarafından tedavi edileceği belirtildi.

3. LİG 4. GRUP'TA 5 MAÇ VAR

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 13. hafta bugün oynanacak. 12.00'de Muğla-Siirt, 13.00'te Sultabeyli-Ordu, Kelkit-Düzce, Aksaray-A. Kestel ve Modafen-Karaköprü maçları var. Kozan- Silivri, Bergama-Yıldırım ve Kırıkkale- maçları ise Covid-19 nedeniyle ertelendi.

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