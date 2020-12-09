Alt liglerden haberler (9.12.20)

ALTINORDU ZORLU VİRAJDA

Liderliği K.Gücü mağlubiyetiyle kaybeden Altınordu, Adana Demir'e konuk oluyor. Sakatlığı süren Emre Nefiz ile Yiğit Emre olmayacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Zirve yarışındaki rakibimizi yenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

TARSUS'TA HEDEF 3'TE 3

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu, bugün konuk olacağı Etimesgut'u yenmek istiyor. 2. Başkan Hakan Can, "Önce Karabük'ü 3-0 sonra Turgutlu'yu 4-0 yenmek çok sevindiriciydi. Sırada Etimesgut maçı var" dedi.

TEDAVİLER SIRBİSTAN'DA

Adana Demirspor'da, sakat olan Tarık Çamdal ve Emircan Altıntaş'ın tedavisine Sırbistan'da başlandı. Başkan Murat Sancak'ın talimatıyla, iki ismin dünyaca ünlü doktor Mariana Kovacevic'in tarafından tedavi edileceği belirtildi.

3. LİG 4. GRUP'TA 5 MAÇ VAR

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 13. hafta bugün oynanacak. 12.00'de Muğla-Siirt, 13.00'te Sultabeyli-Ordu, Kelkit-Düzce, Aksaray-A. Kestel ve Modafen-Karaköprü maçları var. Kozan- Silivri, Bergama-Yıldırım ve Kırıkkale- Bayrampaşa maçları ise Covid-19 nedeniyle ertelendi.