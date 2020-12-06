Şipşak Çotanak

TFF 1. Lig'de Giresunspor, Eskişehirspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi. 65'te Milinkovic'in kullandığı serbest atışta Eren Tozlu topu kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 68'de Eren'in derinlemesine gönderdiği topu alan Serginho, iki oyuncuyu oyundan düşürdükten sonra vuruşunda topu ağlara yolladı: 2-0. Üç maç sonra kazanan Giresunspor, puanını 20'ye yükseltti. Eskişehirspor ise 1 puanda kaldı.

'HERKESE MORAL OLDU'

Giresunspor teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Gol bulmakta geciktik ve rakibin direnci arttı. İkinci yarıda golü bulup maçı lehimize çevirmesini bildik. Bu galibiyet önümüzdeki maçlar için artı bir motivasyon sağladı" diye konuştu.