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Şipşak Çotanak

, evinde ’u mağlup ederek puanını 20’ye çıkarttı. Üç maç sonra kazanan Çotanak’ın golleri 66’da Eren ve 68’de ’dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 07:12
Şipşak Çotanak

TFF 1. Lig'de , 'u ikinci yarıda attığı gollerle yendi. 65'te Milinkovic'in kullandığı serbest atışta Eren Tozlu topu kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 68'de Eren'in derinlemesine gönderdiği topu alan , iki oyuncuyu oyundan düşürdükten sonra vuruşunda topu ağlara yolladı: 2-0. Üç maç sonra kazanan Giresunspor, puanını 20'ye yükseltti. Eskişehirspor ise 1 puanda kaldı.

'HERKESE MORAL OLDU'

Giresunspor teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Gol bulmakta geciktik ve rakibin direnci arttı. İkinci yarıda golü bulup maçı lehimize çevirmesini bildik. Bu galibiyet önümüzdeki maçlar için artı bir motivasyon sağladı" diye konuştu.

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