Geleceği kuruyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu'na çarpıcı açıklamalar yaptı. Tahtanın kapalı olması nedeniyle, yabancısı olmayan genç bir takım kurduklarını vurgulayan 40 yaşındaki teknik adam, "Biz, 16-17 yaşındaki gençlerimize de hiç çekinmeden forma veriyoruz. 22,7 yaş ortalamasına sahip kadromuzla, geleceğin takımını inşa ediyoruz. Oynattığımız 28 oyuncudan 22'si; Vakıfköy Futbol Akademimizden" dedi. Mustafa Er, genç yetenekleri sezon sonunda kaçırmaları halinde büyük zarara uğrayacaklarını da söyledi.

UŞAKSPOR İDDİALI

2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci sıradaki Uşak'ın forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk, Sarıyer'e hazır olduklarını ifade etti. Öztürk, "İçeride avantajlıyız. Kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.