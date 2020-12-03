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Geleceği kuruyoruz

hocası : Kupa dahil 13 maçta 22’si altyapıdan 28 isim oynattık.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:22 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Geleceği kuruyoruz

Teknik Direktörü , muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu'na çarpıcı açıklamalar yaptı. Tahtanın kapalı olması nedeniyle, yabancısı olmayan genç bir takım kurduklarını vurgulayan 40 yaşındaki teknik adam, "Biz, 16-17 yaşındaki gençlerimize de hiç çekinmeden forma veriyoruz. 22,7 yaş ortalamasına sahip kadromuzla, geleceğin takımını inşa ediyoruz. Oynattığımız 28 oyuncudan 22'si; Vakıfköy Futbol Akademimizden" dedi. Mustafa Er, genç yetenekleri sezon sonunda kaçırmaları halinde büyük zarara uğrayacaklarını da söyledi.

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2. Lig 'ta ikinci sıradaki 'ın forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk, Sarıyer'e hazır olduklarını ifade etti. Öztürk, "İçeride avantajlıyız. Kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

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