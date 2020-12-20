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İstanbulspor : (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'a konuk olan , 3-0 geriye düştüğü maçın son 21 dakikasında müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 'lük beraberlikle ayrıldı. Timsah'a bir puanı getiren golleri 72'de , 76'da ve 90+3'te kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 21:18
İstanbulspor Bursaspor: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'in 15. haftasında oynanan İstanbulspor- maçı nefesleri kesti. Konuk ekip Bursaspor, 3-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atıp sahadan 'lük beraberlikle ayrılmayı başardı.

İstanbulspor, 5 ve 12'de Rroca ile 70'te Onur Ergün'ün golleriyle 3-0'ı yakaladı.

Pes etmeyen Timsah, 72'de , 76'da ve 90+3'te de 'ın golleriyle 3-3'lük eşitliği sağlayıp sahadan 1 puanla ayrıldı.

İstanbulspor bu sonuçla puanını 22'ye çıkarırken, ise 21 puana yükseldi.

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