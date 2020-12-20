İstanbulspor Bursaspor: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanan İstanbulspor-Bursaspor maçı nefesleri kesti. Konuk ekip Bursaspor, 3-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atıp sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başardı.
İstanbulspor, 5 ve 12'de Rroca ile 70'te Onur Ergün'ün golleriyle 3-0'ı yakaladı.
Pes etmeyen Timsah, 72'de Ali Akman, 76'da Emirhan Aydoğan ve 90+3'te de Onur Atasayar'ın golleriyle 3-3'lük eşitliği sağlayıp sahadan 1 puanla ayrıldı.
İstanbulspor bu sonuçla puanını 22'ye çıkarırken, Bursa ise 21 puana yükseldi.