Haberler TFF 1.Lig 82'de 1 puan

82'de 1 puan

Çotanaklar 31’de ’le öne geçti. ekibi 82’de Sergen’in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:19 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
82'de 1 puan

1. Lig'de koronavirüs nedeniyle ertelenen maçta Altay, Giresunspor'u konuk etti. 10. dakikada Traore'nin şutu auta gitti. 26'da Erhan Çelenk'in ortasına Paixao'nun vuruşunu kornere çeldi. 31. dakikada Eren Tozlu ile çarpışan yerde kaldı, hakem pozisyonu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Tavares'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bağ, plase vuruşla kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 55. dakikada Harun Alpsoy yaklaşık 25 metreden kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı, kaleci Onurcan Piri topu kontrol etti. 82. dakikada sol taraftan Ziya Alkurt ile serbest vuruş kullanan Altay'da ceza sahası içinde topa ters dokunuş yapan Sergen Piçinciol, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

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