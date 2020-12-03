82'de 1 puan

TFF 1. Lig'de koronavirüs nedeniyle ertelenen maçta Altay, Giresunspor'u konuk etti. 10. dakikada Traore'nin şutu auta gitti. 26'da Erhan Çelenk'in ortasına Paixao'nun vuruşunu Tolgahan Acar kornere çeldi. 31. dakikada Eren Tozlu ile çarpışan İbrahim Öztürk yerde kaldı, hakem pozisyonu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Tavares'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Caner Hüseyin Bağ, plase vuruşla kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 55. dakikada Harun Alpsoy yaklaşık 25 metreden kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı, kaleci Onurcan Piri topu kontrol etti. 82. dakikada sol taraftan Ziya Alkurt ile serbest vuruş kullanan Altay'da ceza sahası içinde topa ters dokunuş yapan Sergen Piçinciol, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.