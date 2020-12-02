Haberler TFF 1.Lig Altay Giresunspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'de 7. hafta erteleme maçında Altay, evinde konuk ettiği 'la 1-1 berabere kaldı. Çotanaklar 31. dakikada 'in golüyle öne geçerken, ekibinin beraberlik golü 82'de Sergen'den (kendi kalesine) geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:44
Altay Giresunspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'un golünü 31'inci dakikada atarken, konuk ekipte Sergen 82'nci dakikada kendi filelerini sarstı. Bu sonuçla iki takım da 17 puana yükselirken Altay 7'nci sırada, Giresunspor ise 8'inci basamakta kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

11'inci dakikada konuk ekipten Traore'nin sağ çaprazdan yerden şutunda top yandan auta çıktı.
26'ncı dakikada Altay atağında Erhan sağdan ortaladı, Paixao'nun kafa vuruşunda kaleci Tolgahan topu kornere çeldi.
31'inci dakikada Giresunspor tartışmalı bir pozisyonun ardından öne geçti. Altaylı İbrahim, Giresunsporlu Eren'le girdiği ikili mücadele sonrası kendini yerde buldu. Eren, yerden kalkamayan rakibinden özür dilerken Hakem pozisyonu devam ettirdi. Topu kapan Tavares'in pasında ceza sahasındaki Caner Hüseyin, iki rakibinin arasından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1.
Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve Altaylı futbolcuların itirazları kararı değiştirmedi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
56'ncı dakikada Giresunspor ceza sahasında Berkay'ın kafayla indirdiği topu Yılmaz penaltı noktası üzerinden auta yolladı.
57'nci dakikada Paixao sağdan kesti, Ziya'nın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.
82'nci dakikada Altay'ın soldan kazandığı serbest vuruşta Ziya ceza sahasına kesti, Sergen ters bir vuruşla topu kendi filelerine yolladı: 1-1.
86'ncı dakikada Giresunsporlu Himmet ceza sahası dışından sert vurdu, top çataldan döndü. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

STAT: Bornova
HAKEMLER: Caner Ak (x), Cemal Alpay (x), Suat Güz (xx)
ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx), İbrahim (xxx), Berkay (xxx), Özgür (xx), Harun (xx), Yılmaz (x) (Dk. 67 Yekta xx), Erhan (x) (Dk. 67 Gnanduillet xx), Regattin (x) (Dk. 46 Kappel xx), Ziya (xx) (Dk. 90 Eren), Paixao (x)
GİRESUNSPOR: Tolgahan (xx) (Dk. 46 Onurcan xx) - Kerem (xx), Diarra (xx), Sadi (xx), Hayrullah (xxx), (xxx), Tavares (xx) (Dk. 74 Sergen x), Uzodimma (xx), Traore (xx) (Dk. 62 Himmet xx), Caner Hüseyin (xxx), Eren (xx)
GOLLER: Dk. 31 Caner Hüseyin (Giresunspor), Dk. 82 Sergen (Kendi kalesine) (Altay)
SARI KARTLAR: Erhan, Tolga, Lokman (Yedek kulübesinde), Kappel, Berkay, Harun (Altay), Erol Can, Hayrullah, Sergen, Eren (Giresunspor)

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