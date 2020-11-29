İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. 17'nci dakikada Berkay'ın golüyle öne geçen İstanbul ekibi, maç boyu götürdüğü üstünlüğünü son anlarda kaybetti. Misafir ekipte Serginho 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Giresunspor 90+4'te Marko Milinkovic'in asistinde Eren Tozlu'nun golüyle 1 puanı kurtarmayı başardı.
Giresun son anda
İstanbul 17. dakikada Berkay ile öne geçti. Çotanaklar 90+4’te Eren’le puanı kurtardı
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50