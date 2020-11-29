Giresun son anda

İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. 17'nci dakikada Berkay'ın golüyle öne geçen İstanbul ekibi, maç boyu götürdüğü üstünlüğünü son anlarda kaybetti. Misafir ekipte Serginho 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Giresunspor 90+4'te Marko Milinkovic'in asistinde Eren Tozlu'nun golüyle 1 puanı kurtarmayı başardı.