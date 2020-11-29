Haberler TFF 1.Lig Altay’ın Paşa'sı

’ın 'sı

İkinci yarıda oyuna giren attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Altay’ın Paşa'sı

'ın ''sı var... Sahasında ağırladığı karşısında 20. dakikada Kerem Şen'in vuruşu ile geriye düşen 'in siyahbeyazlı temsilcisi, 45'te Ziya Alkurt'un attığı golüyle ilk yarıyı 1-1 tamamladı. 58'de Armand'ın yerine dahil olan , 10 dakika sonra takımını 2-1 öne geçirdi. Portekizli golcü, 79'da penaltıdan karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1. 16 puanla 7'nci sıraya yükselen Altay, çarşamba günü de Giresunspor'u ağırlayacak. 14 puanda kalan Bursaspor ise kendi sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

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