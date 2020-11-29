Altay'ın 'Paşa'sı var... Sahasında ağırladığı Bursaspor karşısında 20. dakikada Kerem Şen'in vuruşu ile geriye düşen İzmir'in siyahbeyazlı temsilcisi, 45'te Ziya Alkurt'un attığı golüyle ilk yarıyı 1-1 tamamladı. 58'de Armand'ın yerine dahil olan Marco Paixao, 10 dakika sonra takımını 2-1 öne geçirdi. Portekizli golcü, 79'da penaltıdan karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1. 16 puanla 7'nci sıraya yükselen Altay, çarşamba günü de Giresunspor'u ağırlayacak. 14 puanda kalan Bursaspor ise kendi sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.