Altay'ın 'Paşa'sı var... Sahasında ağırladığı Bursaspor karşısında 20. dakikada Kerem Şen'in vuruşu ile geriye düşen İzmir'in siyahbeyazlı temsilcisi, 45'te Ziya Alkurt'un attığı golüyle ilk yarıyı 1-1 tamamladı. 58'de Armand'ın yerine dahil olan Marco Paixao, 10 dakika sonra takımını 2-1 öne geçirdi. Portekizli golcü, 79'da penaltıdan karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1. 16 puanla 7'nci sıraya yükselen Altay, çarşamba günü de Giresunspor'u ağırlayacak. 14 puanda kalan Bursaspor ise kendi sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Altay’ın Paşa'sı
İkinci yarıda oyuna giren Marco Paixao attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50