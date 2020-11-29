Adanaspor’da 40 pozitif vaka!

Adanaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Adana ekibinde dün yapılan testlerde 21'i futbolcu 30 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı. Yapılan açıklamada, "21'i futbolcu, 6'sı personel, 1'i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli'nin de sonuçları pozitif çıkmıştır. 29'u futbolcu, 40 pozitif vaka bulunmaktadır" denildi.