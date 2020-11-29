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ile güldü

1. 'in 11. hafta mücadelesinde , 'u konuk etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Menemen Tidjani ile güldü

1. 'in 11. hafta mücadelesinde , 'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinde sahneye çıktı. Menemensporlu futbolcu, 53 ve 90+3. dakikalarda attığı 2 golle takıman 3 puanı getirdi. bu sezonki 2. galibiyetini alırken, Ümraniye ise kötü gidişi sürdürdü.

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