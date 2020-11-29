Menemen Tidjani ile güldü

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Memenspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinde Tidjani sahneye çıktı. Menemensporlu futbolcu, 53 ve 90+3. dakikalarda attığı 2 golle takıman 3 puanı getirdi. Menemen bu sezonki 2. galibiyetini alırken, Ümraniye ise kötü gidişi sürdürdü.