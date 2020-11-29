TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Memenspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinde Tidjani sahneye çıktı. Menemensporlu futbolcu, 53 ve 90+3. dakikalarda attığı 2 golle takıman 3 puanı getirdi. Menemen bu sezonki 2. galibiyetini alırken, Ümraniye ise kötü gidişi sürdürdü.
Menemen Tidjani ile güldü
TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Memenspor'u konuk etti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50