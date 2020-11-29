Haberler TFF 1.Lig Eskişehir-Altınordu: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eskişehir-Altınordu: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

1. Lig'in 11. haftasında sahasında Altınordu'yu konuk etti. ekibi Eskişehir deplasmanında hata yapmayarak rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 17:56
Eskişehir-Altınordu: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

1. Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 11. haftada lider Altınordu 1 puanla son sırada yer alan 'a konuk oldu. Altınordu, rakibi karşısında hata yapmayarak liderliğini perçinledi.

81. dakikada 'in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamlayan ekibi karşılaşmayı Ahmet İlhan ve Oğuzhan Akgün'ün kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

Bu skorla Altınordu puanını 23'e yükseltirken liderliğini perçinledi. Ligin sonuna demirleyen Eskişehirspor ise 1 puanla son sırada yer aldı.

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