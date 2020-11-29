Eskişehir-Altınordu: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 11. haftada lider Altınordu 1 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'a konuk oldu. Altınordu, rakibi karşısında hata yapmayarak liderliğini perçinledi.
81. dakikada Ahmet İlhan Özek'in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamlayan İzmir ekibi karşılaşmayı Ahmet İlhan ve Oğuzhan Akgün'ün kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.
Bu skorla Altınordu puanını 23'e yükseltirken liderliğini perçinledi. Ligin sonuna demirleyen Eskişehirspor ise 1 puanla son sırada yer aldı.