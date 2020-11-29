Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi erdi

'da Mesut Dilsöz dönemi erdi

1. Lig ekiplerinden 'da alınan Bandırmaspor mağlubiyeti sonrasında Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik ile yollar ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 20:04
Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi erdi

1. Lig ekiplerinden 'da alınan Bandırmaspor mağlubiyeti sonrasında Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı.

Balıkesirspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik ile yollar ayrılmıştır. Hocamıza vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yerildi.
Mesut Dilsöz Balıkesirspor'un başında 11 maçta görev yaparken 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

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