TFF 1. Lig'den güncel haberler (30.11.2020)

TFF 1. Lig'de Ankara ekibi Keçiörengücü, konuk ettiği Adana Demirspor'u da 25'te Manaj'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Geçen hafta sahasında Akhisar'ı 6-0 yenen Keçi, Demirspor'u da eli boş gönderip üst üste 2. galibiyetinin altına imza atarken, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. 90+5'te Anıl'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Adana temsilcisi ise zirve yarışında ağır bir yara aldı. Bu sonuçla Keçiörengücü 21 puana yükselirken, Demirspor haftayı 18 puanla kapattı.

Altınordu, deplasmanda Eskişehir'i Ahmet İlhan ve Oğuzhan'ın golleriyle 2-0 yendi. İzmir ekibi liderliğini sürdürdü.



Haftanın son maçında Tuzlaspor'u Guido ve Yalçın'ın golleriyle 2-0 yenen Samsun, zirve yarışından kopmadı.

BANDIRMASPOR DOLUDİZGİN

Üst üste 4 yenilginin ardından geçen hafta Tuzlaspor deplasmanında 6-0 kazanan Bandırmaspor, bu farklı galibiyeti Balıkesir karşısında 1-0 galip gelerek perçinledi. Bandırma'ya galibiyeti getiren golü 66. dakikada Erkan kaydetti.



Altay , son 2 maçında geriye düşmesine rağmen galip gelmeyi başararak zirve yarışına tutundu. Geçen hafta deplasmanda Menemenspor'u 2-1, önceki gün de evinde Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.



Balıkesirspor'da alınan Bandırmaspor yenilgi sonrasında teknik direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı. Bal-Kes, Dilsöz ile çıktığı 11 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.



Son olarak Altay'a öne geçtiği karşılaşmada 3-1 mağlup olan Bursaspor, üst üste 5. deplasman maçından da galibiyetle ayrılamadı. Yeşil-beyazlılar, dış sahada bu sezon 13'üncü puanını kaybetti.



Keçiörengücü'ne 6-0 yenilerek büyük darbe yiyen Akhisarspor, evinde diğer Başkent temsilcisi Ankaraspor'a da kaybetti. Son 2 maçtır gol atamayan Ege ekibi, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.