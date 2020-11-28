Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor - Giresunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 11. haftasında ve , Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:26
İstanbulspor - Giresunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

ve , TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İstanbulspor'un golü 17. dakikada Berkay Görmez'den gelirken Giresunspor, 90. dakikada Eren Tozlu ile beraberliği buldu.

GİRESUN KIZARDI
Öte yandan Giresunspor'da Sergio Antonio Da Luiz Junior, 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla İstanbulspor 18 puanla maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 16 puanla 8. sırada yer aldı.

İstanbulspor gelecek hafta Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Altay'a konuk olacak.

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