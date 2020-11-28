Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor - Ankaraspor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 11. haftasında , deplasmanda Ege temsilcisi 'a konuk oldu. Ankara ekibi, 8 maç aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı. Ankaraspor'un golü 75. dakikada Beykan'dan geldi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:02
Akhisarspor - Ankaraspor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 11. haftasında 'u yenen , 8 maç sonra sahadan üç puanla ayrıldı.

Ankaraspor, deplasmanda Akhisarspor'u Beykan Şimşek'in 75. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla TFF 1. Lig'de 8 maç sonra kazanan başkent ekibi, kötü gidişata son verdi.

Sezonun ilk haftasında Eskişehirspor'u 1-0 yenen mavi-beyazlılar, daha sonra oynadığı 8 maçtan galibiyetle ayrılamamıştı. Bu süreçte 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Ankaraspor, galibiyete hasret kalmıştı.

Akhisarspor maçıyla galibiyet hasretini sonlandıran başkent temsilcisi, puanını 8'e yükseltti.

Bu sezon deplasmanda ilk kez kazanan Ankaraspor, aynı zamanda teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

Başkent ekibi, 8. hafta erteleme maçında 1 Aralık Salı günü Menemenspor'a konuk olacak.

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