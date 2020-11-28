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Altay : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'in 11. haftasında Altay sahasında ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi 1-0 geeiye düştüğü karşılaşmada sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:30
Altay Bursaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'in 11. haftasında Altay ile Bornova Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Altay'a galibiyeti getiren goller , ve Marco Paixao'dan (pen.) geldi.

Bursaspor'un tek sayısı ise 'den geldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Cem Hanoğlu, Seyfettin Ünal

Altay: Cihan Topaloğlu, , , Berkay Sülüngöz, , Regattin, Scuk (Dk. 46 Harun Alpsoy), Yılmaz Özeren (Dk. 90+2 Eren Erdoğan), Ziya Alkurt (Dk. 73 Rıdvan Şimşek), Kappel (Dk. 58 ), Gnanduillet (Dk. 58 Paixao)

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, , Furkan Emre Ünver (Dk. 67 ), Onur Atasayar, Batuhan Kör (Dk. 89 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 72 Ozan İsmail Koç), Kerem Şen (Dk. 72 Berat Altındiş), Ali Akman

Goller: Dk. 20 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 45 Ziya Alkurt, Dk. 69 ve 79 (Penaltıdan) Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 38 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 42 Ziya Alkurt, Dk. 83 Harun Alpsoy (Altay)

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