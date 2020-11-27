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Balıkesirspor'da 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika corona virüsü haberi... 1. Lig takımlarından Aydeniz Et Balıkesirspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, uygulanan corona virüsü testlerinin sonucunda 8'i futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 08:37 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 09:38
Balıkesirspor'da 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline corona virüsü testi yapıldı.

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

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