Balıkesirspor'da 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline corona virüsü testi yapıldı.

Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 8 futbolcu ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. pic.twitter.com/peUHwgCl1W