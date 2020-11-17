1. Lig dönüyor!

Milli maçlar nedeniyle ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan, ertelenen Altınordu- Bandırma karşılaşmasıyla devam edecek. İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta maçı 13.30'da oynanacak. 10. hafta ise cumartesi günü başlayacak.