Milli maçlar nedeniyle ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan, ertelenen Altınordu- Bandırma karşılaşmasıyla devam edecek. İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta maçı 13.30'da oynanacak. 10. hafta ise cumartesi günü başlayacak.
1. Lig dönüyor!
Milli maçlar nedeniyle ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan, ertelenen Altınordu- Bandırma karşılaşmasıyla devam edecek.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50