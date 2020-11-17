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1. dönüyor!

nedeniyle ara verilen 1. 'de heyecan, ertelenen karşılaşmasıyla devam edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
1. Lig dönüyor!

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 1. 'de heyecan, ertelenen karşılaşmasıyla devam edecek. 'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta maçı 13.30'da oynanacak. 10. hafta ise cumartesi günü başlayacak.

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