Demir bırakmadı

TFF 1. Lig'de zirveyi ilgilendiren maçta Adana Demirspor ile Samsunspor puanları paylaştı: 1-1. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekip Samsunspor, ikinci yarıya etkili başladı. Mücadelenin 50. dakikasında kaleci Nurullah'ın uzun pasını Burak Çalık kafayla indirdi. Guido Koçer, nefis vurarak Karadeniz temsilcisini 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 84. dakikasında her iki takım hocası son kozlarını oynadı. Ertuğrul Sağlam 3 değişiklik birden yaparken, Ümit Özat'ın oyuna soktuğu Davide Lanzafame girer girmez skora denge getirdi: 1-1. Zirve mücadelesinde 2 puanı son anda yitiren Samsunspor, rakibinin üzerine çıkma fırsatını da kaçırmış oldu. Evinde 1 puana razı olan Adana Demirspor ise, haftayı liderlik koltuğunda bitirme şansını değenlendiremedi.