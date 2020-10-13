Altay'dan Adana Demir'e gözdağı!

TFF 1. Lig'de son iki maçında Eskişehir'i 6-0, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek çıkışa geçen Altay'da gözler, cumartesi günü İzmir'de oynanacak Adana Demirspor maçına çevrildi. Rakibin ciddi yatırımlar yaptığını, kendilerinin de ligde iddialı olduklarını vurgulayan teknik direktör Yücel İldiz, "Zorlu bir maç olacak. Biz de iddialı bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın ve camiamızın yürekleri bizimle. Onları temsilen kazanmaya çalışacağız" diye camiaya umut dağıttı.

İZMİR'DE FİDAN PROJESİ

Hatay'daki yangın sonrası acı tabloya İzmir kulüpleri duyarsız kalmadı. Altay, "Hatay için el ele" sloganıyla fidan kampanyası başlattı. Kampanyaya; Karşıyaka ve Göztepe de destek verdi.