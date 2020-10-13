Haberler TFF 1.Lig Altay'dan Adana Demir'e gözdağı!

Altay'dan Demir'e gözdağı!

Altay Teknik Direktörü , zirve adayı ’u ’de mağlup ederek 3’te 3 yapmak istediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 06:50
Altay'dan Adana Demir'e gözdağı!

1. Lig'de son iki maçında 'i 6-0, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek çıkışa geçen Altay'da gözler, cumartesi günü 'de oynanacak maçına çevrildi. Rakibin ciddi yatırımlar yaptığını, kendilerinin de ligde iddialı olduklarını vurgulayan teknik direktör , "Zorlu bir maç olacak. Biz de iddialı bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın ve camiamızın yürekleri bizimle. Onları temsilen kazanmaya çalışacağız" diye camiaya umut dağıttı.

İZMİR'DE FİDAN PROJESİ
'daki yangın sonrası acı tabloya İzmir kulüpleri duyarsız kalmadı. Altay, "Hatay için el ele" sloganıyla fidan kampanyası başlattı. Kampanyaya; Karşıyaka ve de destek verdi.

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